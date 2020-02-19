В Невском районе петербуржцы заметили бронетранспортер

19 Февр. 2020 2020-02-19T15:30:47+03:00

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В Невском районе Петербурга 19 февраля заметили военную технику. Бронетранспортер оказался на Русановской улице и, конечно, обратил на себя внимание местных жителей. О том, что «танк» появился на улицах города, рассказали очевидцы в группе «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в соцсети «ВКонтакте».

Судя по фотографиям, проехал БТР прямо по улицам, а затем свернул во двор к одной из школ района. По предварительной информации, пригнали БТР, чтобы показать учащимся. Однако очевидцев возмутило, что техника неаккуратно проехала по газону, оставив за собой огромный след.

- Чтобы привить патриотизм детям, БТР непатриотично пропахал и встал на газоне, - пишет очевидец в соцсети.

Фотографии БТР посреди двора повеселили пользователей соцсети. В комментариях они уже шутят, что техникой решили проверить проходимость дорог, а также что водитель просто приехал домой на обед.

ИСТОЧНИК KP.RU