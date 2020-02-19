Новые «Ласточки» с 1 марта будут ходить между Петербургом и Петрозаводском

19 Февр. 2020 2020-02-19T15:56:07+03:00

Обновленные "Ласточки" пойдут с марта из Петербурга в Карелию и обратно. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Изменить размер текста: A A

С 1 марта на маршрут между Санкт-Петербургом и Петрозаводском выйдут обновленные «Ласточки». поезда в новом, более комфортном исполнении запускает Федеральная пассажирская компания РЖД.

- Новые поезда оснащены всем необходимым для обеспечения комфорта пассажиров в поездках на расстояние до 700 км. В составах есть система кондиционирования и обеззараживания воздуха, а также зона для организации горячего питания пассажиров, - сообщает пресс-служба Октябрьской железной дороги.

Кроме того, в «Ласточках» серии ЭС1П появятся откидные столики, розетки для подзарядки гаджетов у пассажирских мест и будет увеличено количество туалетов, что тоже немаловажно в долгой поездке. Все составы приспособлены для людей с ограниченными возможностями.

А вот расписание останется прежним: поезд № 804 оправляется из Санкт-Петербурга в 06:32 и прибывает в Петрозаводск в 11:50, № 806 уходит в 18:00 и прибывает в 22:57. Обратные поезда отправляются из столицы Карелии в 06:36 и 18:00 с прибытием в Петербург в 12:00 и 22:56 соответственно. На своем маршруте «Ласточки» делают три остановки: Волховстрой, Лодейное Поле и Свирь.

ИСТОЧНИК KP.RU