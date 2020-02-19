2020-02-19T16:09:58+03:00
Общество

Малыш кенгуру в Ленинградском зоопарке подрос и начал показываться из маминой сумки

«Первые шаги» детеныша показали в соцсети [видео]
Евгения МОСКВИНА
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Малыш кенгуру в Ленинградском зоопарке стал показываться из маминой сумки. Фото: vk.com/spbzooparkМалыш кенгуру в Ленинградском зоопарке стал показываться из маминой сумки. Фото: vk.com/spbzoopark
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Малыш кенгуру появился на свет около полугода назад и только теперь стал показываться сотрудниками Ленинградского зоопарка. Все это время он подрастал в сумке своей мамы – кенгуру Бенетта по имени Хлоя. Ведь детеныши кенгуру появляются на свет размером с горошину и весят всего один грамм. Теперь же малыш окреп и немного повзрослел. «Первые шаги» удалось заснять на видео, которым поделились на странице зоопарка в Instagram.

- Маленький кенгуренок начал выходить из маминой сумки... Правда, ненадолго, - отметили в пресс-службе зоопарка.

Пока показываться миру малыш «стесняется». Но судя по комментариям к видео, горожанам уже не терпится познакомиться с новым любимцем. «Какой большой! Значит, можно уже бежать смотреть!» - пишет пользователь соцсети.

Кстати, пол детеныша еще не знают. Определить его смогу только когда он еще немного подрастет и начнет самостоятельно передвигаться по вольеру.

spbzooparkspbzoopark
Маленький кенгуренок начал выходить из маминой сумки
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ИСТОЧНИК KP.RU

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