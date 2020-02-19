Малыш кенгуру в Ленинградском зоопарке подрос и начал показываться из маминой сумки
Малыш кенгуру появился на свет около полугода назад и только теперь стал показываться сотрудниками Ленинградского зоопарка. Все это время он подрастал в сумке своей мамы – кенгуру Бенетта по имени Хлоя. Ведь детеныши кенгуру появляются на свет размером с горошину и весят всего один грамм. Теперь же малыш окреп и немного повзрослел. «Первые шаги» удалось заснять на видео, которым поделились на странице зоопарка в Instagram.
- Маленький кенгуренок начал выходить из маминой сумки... Правда, ненадолго, - отметили в пресс-службе зоопарка.
Пока показываться миру малыш «стесняется». Но судя по комментариям к видео, горожанам уже не терпится познакомиться с новым любимцем. «Какой большой! Значит, можно уже бежать смотреть!» - пишет пользователь соцсети.
Кстати, пол детеныша еще не знают. Определить его смогу только когда он еще немного подрастет и начнет самостоятельно передвигаться по вольеру.
ИСТОЧНИК KP.RU