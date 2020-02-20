2020-02-20T14:43:53+03:00
Общество

За прошлый год в Петербурге сыграли свадьбу больше 14 000 иностранцев

Треть всех браков, зарегистрированных в городе, приходится на приезжих
Анна ПОСЛЯНОВА
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925 женихов и невест были из стран дальнего зарубежья: Египта, Израиля, Афганистана и других стран.925 женихов и невест были из стран дальнего зарубежья: Египта, Израиля, Афганистана и других стран.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Каждый третий марш Мендельсона играл в Петербурге в 2019 году в честь приезжих из-за границы и других регионов России. Такие цифры озвучил и.о. председателя городского Комитета по делам записи актов гражданского состояния Александр Забайкин.

– 29,5 процента всех браков в 2019 году были заключены гражданами, не зарегистрированными в Петербурге, причем цифра растет, начиная с 2012 года, – сообщают в аппарате вице-губернатора Эдуарда Батанова. – И это при том, что в целом в Петербурге браков в 2019 году было зарегистрировано на 4,3 процента меньше, чем годом ранее.

Петербург претендует на звание свадебной столицы не только страны, но и мира. Ведь 7 010 свадеб в прошлом году сыграли иностранцы. Из них 925 женихов и невест были из стран дальнего зарубежья: Египта (63), Израиля (53), Афганистана (48), Великобритании (45), Италии (45), Германии (41), Пакистана (33), Китая и Туниса (по 23). Остальные новобрачные прибыли в город из бывших союзных республик.

КСТАТИ:

Всего в 2019 году в Петербурге зарегистрировали 49 381 брак и 27 102 развода.

Средний возраст петербургских невест, идущих под венец впервые, – 28 лет; женихов – 29 лет. На второй брак обычно женщину идут в 39 лет, мужчины – в 42 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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