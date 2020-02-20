2020-02-20T14:44:06+03:00
Общество

У при обыске у магистров «Ордена пути» изъяли 130 ампул медпрепаратов, 60 ножей, меч, книги и миллион рублей

Полиция подозревает эзотерическую организацию в крупном мошенничестве [видео]
Петр КИБЕР
Поделиться:
У членов "Ордена пути" изъяли мистическую литературу, кучу ножей, меч, деньги и много всего другого. Фото: ГУ МВД по СПб и ЛОУ членов "Ордена пути" изъяли мистическую литературу, кучу ножей, меч, деньги и много всего другого. Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО
Изменить размер текста:

Петербургские полицейские подвели итоги обысков, которые прошли у членов эзотерической организации «Орден пути», руководителей которой подозревают в мошенничестве на миллионы рублей.

- Всего изъято 130 ампул с различными седативными препаратами, 3 банки и шприц с неизвестным веществом (направлены на экспертизу), 7 печатей, 60 ножей, меч, 50 книг мистического толка, а также денежные средства в сумме 1 миллион рублей и около 1,5 тысяч евро, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.

Женщина организатор уже задержана, сейчас ей избирают меру пресечения до суда. По статье «Мошенничество в крупном размере» ей грозит до десяти лет тюрьмы и крупный штраф.

Напомним, что в гости к «Ордену пути» полицейские пришли 18 февраля. Причиной стало расследование уголовного дела. Подозрения силовиков вызвала деятельность организации, где оказывали «психологическую помощь на платной основе». Своим адептам магистры предлагали купить личный «защитный купол» за 20 тысяч евро или такой же для бизнеса, но уже за 300 тысяч.

Полиция провела обыски в обществе «Орден пути»: здесь продавали «защитные купола» за 20 тысяч евро.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Стали известны самые популярные имена новорожденных в Петербурге
Начинается реставрация Круглой бани на улице Карбышева
В Петербурге пенсионерам дадут доплату до прожиточного минимума
Бдительный знакомый «сдал» полиции товарища, который украл у пенсионерки иконы и медали
Пляж «Морские дубки», часть которого смыл шторм, пообещали отремонтировать
В Петербурге появится мемориальная доска академику Гранову
Экс-глава КРТИ Сергей Харлашкин завтра официально возглавит «Метрострой»
У при обыске у магистров «Ордена пути» изъяли 130 ампул медпрепаратов, 60 ножей, меч, книги и миллион рублей
За прошлый год в Петербурге сыграли свадьбу больше 14 000 иностранцев
Заявки на участие в ЕВРО-2020 подали более 10 тысяч волонтеров
Из-за коронавируса Кубок по игре в го в Петербурге впервые пройдет без китайцев
Петербуржец менял резину каршеринговых авто на старую, а новую продавал на «Авито»
Экскурсии по крышам Петербурга легализуют
На дамбе в ночь на субботу полностью перекроют движение машин
В Ленобласти из брошенных яиц появились три птенца филина bubo bubo
19-летний житель Кингисеппа украл с железной дороги 25 метров кабеля
Петербуржец заявил о пропаже дочери-школьницы, но отказался забирать домой, когда она нашлась
В Петербурге сотрудник ФСБ с приятелями ограбил таксиста
За сутки из-за лжеминеров в Петербурге эвакуировали 1 200 человек
Новый знакомый пообещал петербурженке помочь с погашением автокредита – и пропал с ее машиной
«Минеры» пригрозили волной эвакуаций на ЕВРО-2020 и вновь терроризируют суды
В Смольном придумают, как дополнительно утеплить панельные многоэтажки
На проспекте Шаумяна неизвестный спалил Mercedes 42-летней петербурженки
Ажиотаж на границе с Финляндией и Эстонией ожидают уже днем 21 февраля
Из-за бесснежной зимы Петербург остался без «Лыжных стрел»
На Парнасе микроавтобус влетел в яму на дороге и спровоцировал ДТП
После рекордного тепла в Петербург придет «похолодание» и мокрый снег с дождем
Толпа цыганок окружила и ограбила мужчину возле вокзала в Мурино