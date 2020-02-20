У при обыске у магистров «Ордена пути» изъяли 130 ампул медпрепаратов, 60 ножей, меч, книги и миллион рублей

20 Февр. 2020 2020-02-20T14:44:06+03:00

У членов "Ордена пути" изъяли мистическую литературу, кучу ножей, меч, деньги и много всего другого. Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

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Петербургские полицейские подвели итоги обысков, которые прошли у членов эзотерической организации «Орден пути», руководителей которой подозревают в мошенничестве на миллионы рублей.

- Всего изъято 130 ампул с различными седативными препаратами, 3 банки и шприц с неизвестным веществом (направлены на экспертизу), 7 печатей, 60 ножей, меч, 50 книг мистического толка, а также денежные средства в сумме 1 миллион рублей и около 1,5 тысяч евро, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.

Женщина организатор уже задержана, сейчас ей избирают меру пресечения до суда. По статье «Мошенничество в крупном размере» ей грозит до десяти лет тюрьмы и крупный штраф.

Напомним, что в гости к «Ордену пути» полицейские пришли 18 февраля. Причиной стало расследование уголовного дела. Подозрения силовиков вызвала деятельность организации, где оказывали «психологическую помощь на платной основе». Своим адептам магистры предлагали купить личный «защитный купол» за 20 тысяч евро или такой же для бизнеса, но уже за 300 тысяч.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/761587" frameborder="0"></iframe> Полиция провела обыски в обществе «Орден пути»: здесь продавали «защитные купола» за 20 тысяч евро.

ИСТОЧНИК KP.RU