2020-02-20T15:14:07+03:00
Общество

Экс-глава КРТИ Сергей Харлашкин завтра официально возглавит «Метрострой»

Обвиненный в растрате Николай Александров, будучи под домашним арестом, сегодня номинально «отрабатывает» последний день
Анна ПОСЛЯНОВА
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Ущерб от действий предыдущего гендиректора якобы превысил 178 миллионов рублей. Фото: ОАО «Метрострой»Ущерб от действий предыдущего гендиректора якобы превысил 178 миллионов рублей. Фото: ОАО «Метрострой»
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Председатель Комитета по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга Сергей Харлашкин временно возглавил «Метрострой», окунувшийся в пучину финансовых и организационных скандалов, еще в прошлом году. От поста в Смольном ему пришлось отказаться из-за гендиректора «Метростроя» Николая Александрова, которого обвинили в крупной растрате.

В декабре Александрова отправили под домашний арест. По мнению следствия, глава «Метростроя» вместе с коллегой и подрядчиком заключил фиктивный договор на поставку сырья в рамках госконтрактов. Ущерб превысил 178 миллионов рублей. На суде Александров вину не признал и заявил, что ничего «не шкерит» и ни на кого «не наезжает».

Сегодня, 20 февраля, в «Метрострое» прошло внеочередное общее собрание акционеров. На повестке было два вопроса: досрочное прекращение полномочий генерального директора Александрова и избрание на эту должность Харлашкина.

– Решением собрания акционеров полномочия Александрова прекращены 20 февраля, – сообщают в «Метрострое». – Генеральным директором избран Харлашкин Сергей Викторович, он вступает в должность 21 февраля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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