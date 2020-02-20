2020-02-20T15:36:46+03:00
Общество

В Петербурге появится мемориальная доска академику Гранову

Памятную табличку установят на Петровской набережной у Домика Петра
Анна ПОСЛЯНОВА
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Фото: Министерство здравоохранения РоссииФото: Министерство здравоохранения России
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Мемориальная доска выдающемуся доктору, Академику Российской академии медицинских наук Анатолию Гранову скоро появится в Петербурге.

– Губернатор Александр Беглов подписал постановление об установке в 2020 году мемориальной доски Почетному гражданину Петербурга Анатолию Гранову на фасаде дома №4 литера А по Петровской набережной, – сообщают в Смольном.

С инициативой об открытии памятного знака выступил благотворительный фонд поддержки науки в области современных медицинских технологий «Фонд Анатолия Михайловича Гранова». Он гарантирует финансирование работ по созданию проекта доски, ее изготовлению и установке, а также обещает следить за ее состоянием и своевременно ее реставрировать.

Академик Гранов скончался 12 мая 2017 года. Его называют основоположником новых научных направлений в диагностике и лечении рака. В послужном списке Анатолия Михайловича – около 400 научных работ, 37 патентов, более 50 международных конгрессов, конференций и симпозиумов по хирургии, онкологии, рентгенорадиологии. В числе наград – орден «За заслуги перед Отечеством» второй степени, медаль «За заслуги перед отечественным здравоохранением», золотая медаль Блохина «За развитие отечественной онкологической науки», почетная медаль Пирогова.

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В преддверии этой даты мы взяли интервью у выдающегося доктора Анатолия Гранова, благодаря которому Петербург стал центром отечественной трансплантологии - именно с его легкой руки здесь недавно организована беспрецедентная операция - пересадка сразу четырех органов от одного донора разным пациентам (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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