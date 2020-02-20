2020-02-20T15:58:19+03:00
Общество

Пляж «Морские дубки», часть которого смыл шторм, пообещали отремонтировать

Об этом заявили в администрации Приморского района
Петр КИБЕР
Поделиться:
Большая часть благоустройства пляжа в Лисьем Носу уцелела. Фото: vk.com/primorsknews_ruБольшая часть благоустройства пляжа в Лисьем Носу уцелела. Фото: vk.com/primorsknews_ru
Изменить размер текста:

Власти Приморского района пообещали отремонтировать многострадальный пляж «Морские дубки» в Сестрорецке, который в минувший понедельник повредило во время шторма. Льдинами, вынесенными на берег, были сломаны деревянные конструкции и часть набережной.

- Пляж пострадал, но не разрушен. Последствия удара стихии уже ликвидированы, часть облицовки габионов демонтирована, установлена сигнальная лента, - сообщается в официальной группе «ВКонтакте» Приморского района.

Рабочие также демонтировали один из десяти навесов, который сломало льдом. А вот прозрачные «эксгибиционистские» кабинки для переодевания с высокими стенками, из-под которых все видно, и давшие известность пляжу, уцелели. Их рабочие сняли и отправили на доработку еще раньше.

Чиновники отмечают, что большая часть территории не пострадала. В сохранности детская площадка, зона спортивных тренажеров, мощение из тротуарной плитки, центральная площадь, скамейки и так далее. Сейчас пляж доступен для прогулок, а к летнему сезону все сломанное обещают починить.

Напомним, что в благоустройство «Морских дубков», которое сделали только в 2019 году, вложено 55 миллионов рублей.

Но кое-где ремонт потребуется серьезный. Фото: vk.com/greencospb

Но кое-где ремонт потребуется серьезный. Фото: vk.com/greencospb

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Стали известны самые популярные имена новорожденных в Петербурге
Начинается реставрация Круглой бани на улице Карбышева
В Петербурге пенсионерам дадут доплату до прожиточного минимума
Бдительный знакомый «сдал» полиции товарища, который украл у пенсионерки иконы и медали
Пляж «Морские дубки», часть которого смыл шторм, пообещали отремонтировать
В Петербурге появится мемориальная доска академику Гранову
Экс-глава КРТИ Сергей Харлашкин завтра официально возглавит «Метрострой»
У при обыске у магистров «Ордена пути» изъяли 130 ампул медпрепаратов, 60 ножей, меч, книги и миллион рублей
За прошлый год в Петербурге сыграли свадьбу больше 14 000 иностранцев
Заявки на участие в ЕВРО-2020 подали более 10 тысяч волонтеров
Из-за коронавируса Кубок по игре в го в Петербурге впервые пройдет без китайцев
Петербуржец менял резину каршеринговых авто на старую, а новую продавал на «Авито»
Экскурсии по крышам Петербурга легализуют
На дамбе в ночь на субботу полностью перекроют движение машин
В Ленобласти из брошенных яиц появились три птенца филина bubo bubo
19-летний житель Кингисеппа украл с железной дороги 25 метров кабеля
Петербуржец заявил о пропаже дочери-школьницы, но отказался забирать домой, когда она нашлась
В Петербурге сотрудник ФСБ с приятелями ограбил таксиста
За сутки из-за лжеминеров в Петербурге эвакуировали 1 200 человек
Новый знакомый пообещал петербурженке помочь с погашением автокредита – и пропал с ее машиной
«Минеры» пригрозили волной эвакуаций на ЕВРО-2020 и вновь терроризируют суды
В Смольном придумают, как дополнительно утеплить панельные многоэтажки
На проспекте Шаумяна неизвестный спалил Mercedes 42-летней петербурженки
Ажиотаж на границе с Финляндией и Эстонией ожидают уже днем 21 февраля
Из-за бесснежной зимы Петербург остался без «Лыжных стрел»
На Парнасе микроавтобус влетел в яму на дороге и спровоцировал ДТП
После рекордного тепла в Петербург придет «похолодание» и мокрый снег с дождем
Толпа цыганок окружила и ограбила мужчину возле вокзала в Мурино