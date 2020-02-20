Пляж «Морские дубки», часть которого смыл шторм, пообещали отремонтировать

20 Февр. 2020 2020-02-20T15:58:19+03:00

Об этом заявили в администрации Приморского района

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Власти Приморского района пообещали отремонтировать многострадальный пляж «Морские дубки» в Сестрорецке, который в минувший понедельник повредило во время шторма. Льдинами, вынесенными на берег, были сломаны деревянные конструкции и часть набережной.

- Пляж пострадал, но не разрушен. Последствия удара стихии уже ликвидированы, часть облицовки габионов демонтирована, установлена сигнальная лента, - сообщается в официальной группе «ВКонтакте» Приморского района.

Рабочие также демонтировали один из десяти навесов, который сломало льдом. А вот прозрачные «эксгибиционистские» кабинки для переодевания с высокими стенками, из-под которых все видно, и давшие известность пляжу, уцелели. Их рабочие сняли и отправили на доработку еще раньше.

Чиновники отмечают, что большая часть территории не пострадала. В сохранности детская площадка, зона спортивных тренажеров, мощение из тротуарной плитки, центральная площадь, скамейки и так далее. Сейчас пляж доступен для прогулок, а к летнему сезону все сломанное обещают починить.

Напомним, что в благоустройство «Морских дубков», которое сделали только в 2019 году, вложено 55 миллионов рублей.

Но кое-где ремонт потребуется серьезный. Фото: vk.com/greencospb

ИСТОЧНИК KP.RU