Бдительный знакомый «сдал» полиции товарища, который украл у пенсионерки иконы и медали

20 Февр. 2020 2020-02-20T16:18:16+03:00

Из деревенского дома женщины пропали восемь икон и три награды. Фото: ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

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Честный знакомый и собственное хвастовство не сыграли на руку вору, который украл иконы и медали из домика 60-летней женщины в поселке Шакицы в районе Сланцев.

– 19 февраля в полицию обратился местный житель и рассказал, что его знакомый показал ему некие иконы и ордена, – сообщает ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. – Так как этот знакомый ранее привлекался по уголовной статье, у мужчины возникли сомнения, законно ли у него появились эти предметы.

По словам пенсионерки, из ее дома пропали восемь икон (особой ценности не представляют) и три награды, дорогие ей как память: знак «Победитель социалистического соревнования», полученный отцом женщины в 70-х годах, а также медали «65 лет Победы в Великой Отечественной войне» и «В память 250-летия Ленинграда», принадлежавшие ее матери.

Вскоре 48-летнего вора нашли и задержали. Чтобы попасть в чужой дом, он разбил окно.

– Ехал на велосипеде. Решил опохмелиться. Денег не было, – объясняет свой поступок преступник. – Залез в дом. Украл. Две иконы, две картины и три медальки.

Похищенное уже вернули владелице. А вот ее непрошеного гостя отпускать не торопятся: за кражу ему грозит шесть лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU