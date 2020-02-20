В Петербурге пенсионерам дадут доплату до прожиточного минимума

20 Февр. 2020 2020-02-20T16:36:51+03:00

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Петербуржцы, получающим пенсию по старости ниже городского прожиточного минимума, дадут доплату из городского бюджета. Сумма будет небольшой и составит чуть больше 200 рублей.

- Расчетный размер прожиточного минимума пенсионера в Санкт-Петербурге на 2020 год составил 9514 рублей, что превышает размер прожиточного минимума в целом по России (9311 рублей), - сообщает пресс-служба Смольного.

Таким образом, все пенсионеры в любом случае должны получать не меньше 9514 рублей, так как размер пенсии привязан и не может быть меньше величины прожиточного минимума в регионе.

Год назад его размер был зафиксирован на уровне 8 846 рублей - точно такой же, как и на федеральном уровне, а теперь возникло расхождение.

Раньше, если была разница, эти средства шли из федерального бюджета, а теперь, из-за изменившихся правил, ее доплачивает город. Распоряжение о доплатах уже подписал губернатор Северной столицы.

Отметим, что для Ленинградской области размер прожиточного минимума и, соответственно, пенсии составляет 9 247 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU