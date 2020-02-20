2020-02-20T16:51:17+03:00
Общество

Начинается реставрация Круглой бани на улице Карбышева

Эта баня необычной формы работала в блокаду и продолжает работать сегодня
Анна ПОСЛЯНОВА
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Первым делом возьмутся за фасады. Фото: Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Санкт-ПетербургаПервым делом возьмутся за фасады. Фото: Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Санкт-Петербурга
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Круглая баня на улице Карбышева готовится к реставрации: Смольный выдал разрешение на работы на лицевых и дворовых фасадах регионального памятника.

– Отреставрируют кирпичную кладку и штукатурный слой, восстановят утраченный камень, вернут на место водосточные трубы и желоба, отремонтируют облицовку, – разъясняют в Комитете по охране памятников Петербурга. – Работы выполнит компания «Балтийский дом».

То, что мы видим сейчас, – лишь бледная тень первоначальной идеи архитектора. Фото: Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Санкт-Петербурга

То, что мы видим сейчас, – лишь бледная тень первоначальной идеи архитектора. Фото: Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Санкт-Петербурга

Самая необычная баня Петербурга – плод фантазии архитектора Александра Никольского. В 1927 году он создал экспериментальный проект бани-бассейна. По его замыслу, в здании должны были объединиться широкий цилиндр и огромная прозрачная полусфера. Банные помещения планировалось устроить по кольцу, а внутренний круглый двор создатель отвел под бассейн под прозрачным куполом, напоминающим гигантский мыльный пузырь.

С началом блокады баня закрылась, но уже в апреле 1942-го заработала вновь. Фото: Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Санкт-Петербурга

С началом блокады баня закрылась, но уже в апреле 1942-го заработала вновь. Фото: Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Санкт-Петербурга

Но воплотить столь неординарный проект в полной мере в те годы не смогли. То, что мы видим на площади Мужества сейчас, – лишь бледная тень первоначальной идеи. В бане устроили два мужских и два женских класса. Одежду, включая верхнюю, закрывали в узкие железные шкафчики за большой общей скамейкой. Банные принадлежности давали напрокат. Здесь же открыли буфет и парикмахерскую.

С началом блокады баня закрылась из-за отсутствия воды, тепла и электричества, но уже в апреле 1942-го она заработала вновь. Действует Круглая баня и сегодня.

ИСТОЧНИК KP.RU

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