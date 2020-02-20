Стали известны самые популярные имена новорожденных в Петербурге

20 Февр. 2020 2020-02-20T16:52:16+03:00

Изменить размер текста: A A

Любой родитель знает, какое это непростое дело придумать имя новорожденному. Часто это приводит к спорам, нежеланию уступать, потом к компромиссам и, в итоге, папы с мамами называют детей как все. Как именно, рассказали в Комитете по делам ЗАГС, где подвели итоги 2019 года.

- Мальчиков чаще всего называли Александрами, а девочек — Софиями. Также популярными оказались имена Михаил, Максим, Алиса, Мария и Анна, - пишет «Мойка 78».

При этом мальчишек в городе на Неве рождалось больше, чем девчонок. На 30709 представителей сильной половины человечества пришлось 28956 юных прекрасных леди.

А вот общее число новорожденных по сравнению с 2018 годом снизилось. Зато постоянно растет средний возраст пап и мам, ставших родителями впервые. Хоть врачи и предупреждают, что для здоровья, особенно женского, рожать лучше начиная с 20 лет, в Петербурге эта цифра съехала к 29 годам. Мужчины впервые познают радость отцовства в 32 года.

Напомним, что ранее стали известны и самые редкие имена детей, появившихся в городе не Неве.

ИСТОЧНИК KP.RU