2020-02-20T17:13:05+03:00
Происшествия

Названы районы Петербурга, где чаще всего угоняют машины

Самым спокойным местом в городе оказался Кронштадт
Петр КИБЕР
Поделиться:
Больше всего машин угоняют в Невском районе, меньше всего - в Кронштадте.Больше всего машин угоняют в Невском районе, меньше всего - в Кронштадте.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Изменить размер текста:

Главное управление МВД России по Петербургу и Ленобласти подвело итоги 2019 года и, по запросу журналистов, привело статистику по районам города, где чаще всего угоняют автомобили. В учет взяли те случаи, когда машину украли с корыстной целью, а не просто покататься и бросить.

- Согласно предоставленным данным, больше всего угонов - 555 произошло в Невском районе. Следом за ним идут Выборгский и Калининский – по 426 и 410 пропавших автомобилей соответственно, - пишет газета «Петербургский дневник».

Примерно по машине в день угоняли в Приморском (369), Красносельском (337) и Московском (311) районах.

Далее идут Красногвардейский, Кировский и Фрунзенский районы. Зато центр города оказался достаточно благополучным. В Василеостровском и Центральном районах угнано меньше 50 авто, чуть за 20 - в Адмиралтейском и Петроградском.

Хорошо дела обстоят в Курортном районе - 14 украденных машин за 2019 год. А спокойнее всех могут спать автолюбители Кронштадта. На острове зафиксировали лишь пять угонов, причем две машины удалось найти.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Основательницу петербургской «секты» эзотериков «Орден пути» отправили в СИЗО
Побег мужчины, который просил закопать бочку с телом матери, обернулся для него новым уголовным делом
Дуэт охотников за привидениями заметили в петербургском метро
Огромную незаконную свалку нашли у Октябрьской набережной
Водитель BMW сдал полиции пассажирку с пакетами наркотиков на трассе «Скандинавия»
Спортивный комплекс «Алмаз – Антей» открылся после капремонта
Полиция задержала мужчину, который просил закопать тело матери в бочке
Названы районы Петербурга, где чаще всего угоняют машины
Стали известны самые популярные имена новорожденных в Петербурге
Начинается реставрация Круглой бани на улице Карбышева
В Петербурге пенсионерам дадут доплату до прожиточного минимума
Бдительный знакомый «сдал» полиции товарища, который украл у пенсионерки иконы и медали
Пляж «Морские дубки», часть которого смыл шторм, пообещали отремонтировать
В Петербурге появится мемориальная доска академику Гранову
Экс-глава КРТИ Сергей Харлашкин завтра официально возглавит «Метрострой»
У при обыске у магистров «Ордена пути» изъяли 130 ампул медпрепаратов, 60 ножей, меч, книги и миллион рублей