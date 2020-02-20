Названы районы Петербурга, где чаще всего угоняют машины

20 Февр. 2020 2020-02-20T17:13:05+03:00

Больше всего машин угоняют в Невском районе, меньше всего - в Кронштадте. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

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Главное управление МВД России по Петербургу и Ленобласти подвело итоги 2019 года и, по запросу журналистов, привело статистику по районам города, где чаще всего угоняют автомобили. В учет взяли те случаи, когда машину украли с корыстной целью, а не просто покататься и бросить.

- Согласно предоставленным данным, больше всего угонов - 555 произошло в Невском районе. Следом за ним идут Выборгский и Калининский – по 426 и 410 пропавших автомобилей соответственно, - пишет газета «Петербургский дневник».

Примерно по машине в день угоняли в Приморском (369), Красносельском (337) и Московском (311) районах.

Далее идут Красногвардейский, Кировский и Фрунзенский районы. Зато центр города оказался достаточно благополучным. В Василеостровском и Центральном районах угнано меньше 50 авто, чуть за 20 - в Адмиралтейском и Петроградском.

Хорошо дела обстоят в Курортном районе - 14 украденных машин за 2019 год. А спокойнее всех могут спать автолюбители Кронштадта. На острове зафиксировали лишь пять угонов, причем две машины удалось найти.

ИСТОЧНИК KP.RU