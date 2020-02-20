2020-02-20T18:15:30+03:00
Происшествия

Полиция задержала мужчину, который просил закопать тело матери в бочке

Накануне он сбежал по дороге в суд, где ему должны были избрать меру пресечения
Петр КИБЕР
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Полицейские поймали мужчину, просившего закопать тело матери в бочке.Полицейские поймали мужчину, просившего закопать тело матери в бочке.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Петербургские полицейские нашли и задержали 41-летнего мужчину, который просил знакомого экскаваторщика закопать 200-литровую пластиковую бочку. Внутри емкости лежало тело его мертвой матери. Когда все вскрылось, к сыну умершей пришла полиция. Тот поговорил со стражами порядка и сбежал из коридоров здания следственного комитета перед тем, как поехать в суд. Судья не стал заочно арестовывать петербуржца и полиция пустилась по следам.

- 20 февраля беглеца подкараулили и поймали на Ленской улице, - пишут «Невские новости».

Выяснилось, что мужчина был пьян, не знал куда идти, бродил по городу и прятался у знакомых. Сейчас его доставили в отделение. В ближайшее время будет предпринята вторая попытка отвезти подозреваемого в суд и определить ему меру пресечения.

Напомним, что вместе с телом пенсионерки в бочке оказались ее вещи и чемодан. Судя по всему сын пытался имитировать отъезд матери. При этом внешних признаков насильственной смерти полицейские не нашли. Впоследствии эксперты обнаружили перелом ребер, но было это при жизни или повреждение посмертное, пока точно не установлено.

Сам мужчина заявил, что был пьян, но мать не убивал, а сбежал от страха.

ИСТОЧНИК KP.RU

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