Спортивный комплекс «Алмаз – Антей» открылся после капремонта

20 Февр. 2020 2020-02-20T18:26:57+03:00

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В Невском районе открыли дворец спорта «Алмаз – Антей» после масштабного капитального ремонта. Нынешняя площадь многофункционального комплекса составила 13 тысяч квадратных метров. Туда входят три бассейна для детей и взрослых и всевозможные залы - для настольного тенниса, командных видов спорта, фитнеса и танцев.

Скоро во дворце спорта откроют секции для всех желающих. Фото: gov.spb.ru

- Футбольному клубу концерна уже почти 110 лет. Его воспитанники выступали за самую первую сборную СССР и стали первыми игроками «Зенита». Несколько лет назад был возрожден детский футбольный клуб и открылся новый стадион, - отметил губернатор Петербурга на торжественном открытии спорткомплекса.

Важно отметить, что дворец спорта на Обуховском проспекте открыт для всех петербуржцев, а не только для сотрудников концерна. Уже в ближайшее время здесь заработают различные секции для взрослых и детей.

ИСТОЧНИК KP.RU