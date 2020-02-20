2020-02-20T18:50:30+03:00
Происшествия

Водитель BMW сдал полиции пассажирку с пакетами наркотиков на трассе «Скандинавия»

Инспекторы ГИБДД остановили подозрительную иномарку посреди ночи, чтобы проверить адекватность владельца [фото]
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Поделиться:
На "Скандинавии" инспекторы ГИБДД посреди ночи остановили подозрительный BMW. Фото: УГИБДД по Петербургу и ЛенобластиНа "Скандинавии" инспекторы ГИБДД посреди ночи остановили подозрительный BMW. Фото: УГИБДД по Петербургу и Ленобласти
Изменить размер текста:

19 февраля около 03:30 инспекторы ГИБДД остановили на трассе «Скандинавия» подозрительную иномарку, в которой далее нашли наркотики. 29-летний мужчина за рулем BMW притормозил перед стражами порядка, охотно с ними общался, но всем своим видом выдал, что нетрезв. Когда дело запахло жареным, он сдал свою подругу, сидевшую на пассажирском сиденье.

- Он пояснил, что у девушки в женской сумочке есть наркотики. Обоих доставили в территориальный отдел полиции. На мужчину тут же составили административный протокол, поскольку он отказался проходить медицинское освидетельствование. А из сумочки 24-летней пассажирки изъяли два пакета. В них находились гашиш и амфетамин, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

В сумочке пассажирки из BMW набралось "добра" на уголовное дело. Фото: УГИБДД по Петербургу и Ленобласти

В сумочке пассажирки из BMW набралось "добра" на уголовное дело. Фото: УГИБДД по Петербургу и Ленобласти

По данному факту незамедлительно возбудили уголовное дело по статье за незаконное хранение наркотических средств и психотропных веществ. Сейчас решается вопрос об аресте водителя BMW и его пассажирки.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Основательницу петербургской «секты» эзотериков «Орден пути» отправили в СИЗО
Побег мужчины, который просил закопать бочку с телом матери, обернулся для него новым уголовным делом
Дуэт охотников за привидениями заметили в петербургском метро
Огромную незаконную свалку нашли у Октябрьской набережной
Водитель BMW сдал полиции пассажирку с пакетами наркотиков на трассе «Скандинавия»
Спортивный комплекс «Алмаз – Антей» открылся после капремонта
Полиция задержала мужчину, который просил закопать тело матери в бочке
Названы районы Петербурга, где чаще всего угоняют машины
Стали известны самые популярные имена новорожденных в Петербурге
Начинается реставрация Круглой бани на улице Карбышева
В Петербурге пенсионерам дадут доплату до прожиточного минимума
Бдительный знакомый «сдал» полиции товарища, который украл у пенсионерки иконы и медали
Пляж «Морские дубки», часть которого смыл шторм, пообещали отремонтировать
В Петербурге появится мемориальная доска академику Гранову
Экс-глава КРТИ Сергей Харлашкин завтра официально возглавит «Метрострой»
У при обыске у магистров «Ордена пути» изъяли 130 ампул медпрепаратов, 60 ножей, меч, книги и миллион рублей