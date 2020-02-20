Водитель BMW сдал полиции пассажирку с пакетами наркотиков на трассе «Скандинавия»

20 Февр. 2020 2020-02-20T18:50:30+03:00

На "Скандинавии" инспекторы ГИБДД посреди ночи остановили подозрительный BMW. Фото: УГИБДД по Петербургу и Ленобласти

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19 февраля около 03:30 инспекторы ГИБДД остановили на трассе «Скандинавия» подозрительную иномарку, в которой далее нашли наркотики. 29-летний мужчина за рулем BMW притормозил перед стражами порядка, охотно с ними общался, но всем своим видом выдал, что нетрезв. Когда дело запахло жареным, он сдал свою подругу, сидевшую на пассажирском сиденье.

- Он пояснил, что у девушки в женской сумочке есть наркотики. Обоих доставили в территориальный отдел полиции. На мужчину тут же составили административный протокол, поскольку он отказался проходить медицинское освидетельствование. А из сумочки 24-летней пассажирки изъяли два пакета. В них находились гашиш и амфетамин, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

В сумочке пассажирки из BMW набралось "добра" на уголовное дело. Фото: УГИБДД по Петербургу и Ленобласти

По данному факту незамедлительно возбудили уголовное дело по статье за незаконное хранение наркотических средств и психотропных веществ. Сейчас решается вопрос об аресте водителя BMW и его пассажирки.

ИСТОЧНИК KP.RU