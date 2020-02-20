Дуэт охотников за привидениями заметили в петербургском метро

20 Февр. 2020 2020-02-20T19:50:30+03:00

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Охотников за привидениями в метро снял на видео подписчик группы «Неизданное | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «Вконтакте». Двое музыкантов решили с креативом подойти к игре на инструментах и оделись в тематические комбинезоны с нашивками из известного американского фильма. Естественно, парни сыграли заглавную тему из картины. В вагоне тут же появились улыбки пассажиров и создалась бодрая атмосфера.

- Обычно я негативно отношусь к музыкантам в метро по разным причинам. Но эти парни первые, кто меня действительно порадовал. Достаточно ответственно подошли – с тематическими костюмами, исполнением ударника. Увидел за сегодня дважды. Первый раз даже расстроился, что не заснял, - пишет очевидец Алексей на своей странице во «Вконаткте».

Судя по различным видеозаписям в Сети, музыкантов видели в петербургской подземке еще в 2018 году во время ЧМ-2018 по футболу. Похоже, с таким задором и креативом они никогда не остаются без мелочи и добрых слов.

Фото: vk.com/spb_today_unpublished

Охотники за привидениями в метро Петербурга.Видео: vk.com/spb_today_unpublished

ИСТОЧНИК KP.RU