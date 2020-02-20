Основательницу петербургской «секты» эзотериков «Орден пути» отправили в СИЗО
Московский районный суд Санкт-Петербурга отправил в следственный изолятор Гайву Тихомирову, главу секты «Орден пути». Напомним, к эзотерикам накануне «заглянули» с обыском оперативники. Выяснилось, что основательница сообщества обучала своих адептов магическим и сверхъестественным способностям, преподавала основы колдовства, жречество и идолопоклонство. Год за годом она выкачивала из людей миллионы рублей
- Подсудимую женщину заключили под стражу сроком по 19 апреля 2020 года. Ее подозревают в совершении 7 эпизодов преступлений по уголовной статье за мошенничество, - рассказали в объединенной пресс-службе судов Петербурга.
«Комсомолка» подробно писала о быте адептов общества «Орден пути». Клиентами эзотериков являются 30-40 человек, которых систематически «обдирала» хитрая глава, называвшая себя «Магистр Гайва».
ИСТОЧНИК KP.RU