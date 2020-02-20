Основательницу петербургской «секты» эзотериков «Орден пути» отправили в СИЗО

20 Февр. 2020 2020-02-20T20:31:16+03:00

В Петербурге заключили под стражу основательницу "Ордена пути". Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

Мошенницу со стажем судят по уголовному делу сразу за 7 эпизодов

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Московский районный суд Санкт-Петербурга отправил в следственный изолятор Гайву Тихомирову, главу секты «Орден пути». Напомним, к эзотерикам накануне «заглянули» с обыском оперативники. Выяснилось, что основательница сообщества обучала своих адептов магическим и сверхъестественным способностям, преподавала основы колдовства, жречество и идолопоклонство. Год за годом она выкачивала из людей миллионы рублей

- Подсудимую женщину заключили под стражу сроком по 19 апреля 2020 года. Ее подозревают в совершении 7 эпизодов преступлений по уголовной статье за мошенничество, - рассказали в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

«Комсомолка» подробно писала о быте адептов общества «Орден пути». Клиентами эзотериков являются 30-40 человек, которых систематически «обдирала» хитрая глава, называвшая себя «Магистр Гайва».

ИСТОЧНИК KP.RU