Из-за вышки в Пулково хотят изменить правила землепользования и застройки в Петербурге
В Петербурге намерены поменять правила землепользования и застройки (ПЗЗ) в городе. Все из-за будущего автоматизированного командно-диспетчерского пункта «Вышка». Гигантское сооружение появится рядом с Пулково. Высота вышки пока не вписывается в ПЗЗ, поэтому комиссия по землепользованию и застройке рекомендовала одобрить предложение об увеличении предельной высотности участка после заявки от ФГУП «Государственная корпорация по организации воздушного движения Российской Федерации».
Соответствующее сообщение о подготовке проекта изменений в ПЗЗ опубликовано на официальном сайте Смольного.
- Предложения органов исполнительной власти и местного самоуправления, а также всех заинтересованных лиц по подготовке проекта о внесении изменений в ПЗЗ могут быть направлены в комиссию в письменном виде в срок до 10 марта включительно, - гласит документ.
Теперь по всем районам Петербурга начнутся публичные слушания по предложенным изменениям. Обновленный ПЗЗ подготовят до 20 ноября 2020 года.
ИСТОЧНИК KP.RU