2020-02-20T21:50:20+03:00
Общество

Из-за вышки в Пулково хотят изменить правила землепользования и застройки в Петербурге

После изменений увеличится предельная высотность зданий, возводимых в Северной столице
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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В Петербурге планируют изменить правила землепользования и застройки.В Петербурге планируют изменить правила землепользования и застройки.Фото: Александр ГЛУЗ
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В Петербурге намерены поменять правила землепользования и застройки (ПЗЗ) в городе. Все из-за будущего автоматизированного командно-диспетчерского пункта «Вышка». Гигантское сооружение появится рядом с Пулково. Высота вышки пока не вписывается в ПЗЗ, поэтому комиссия по землепользованию и застройке рекомендовала одобрить предложение об увеличении предельной высотности участка после заявки от ФГУП «Государственная корпорация по организации воздушного движения Российской Федерации».

Соответствующее сообщение о подготовке проекта изменений в ПЗЗ опубликовано на официальном сайте Смольного.

- Предложения органов исполнительной власти и местного самоуправления, а также всех заинтересованных лиц по подготовке проекта о внесении изменений в ПЗЗ могут быть направлены в комиссию в письменном виде в срок до 10 марта включительно, - гласит документ.

Теперь по всем районам Петербурга начнутся публичные слушания по предложенным изменениям. Обновленный ПЗЗ подготовят до 20 ноября 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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