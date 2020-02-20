2020-02-20T22:16:47+03:00
Происшествия

Река Сестра отступает от двух сотен затопленных садовых участков в Ленобласти

Уровень воды снизился более чем на 10 сантиметров [фото]
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Уровень воды реки Сестры, затопившей 240 садовых участков, постепенно снижается. Фото: 47.mchs.gov.ruУровень воды реки Сестры, затопившей 240 садовых участков, постепенно снижается. Фото: 47.mchs.gov.ru
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Жители садоводческих товариществ «Речное» и «Лесное» в Ленобласти могут слегка выдохнуть – река Сестра, затопившая около 240 участков с 18 по 19 февраля, потихоньку отступает. Спасатели МЧС регулярно дежурят возле воды и людей. С собой у них квадрокоптеры и лодки. Если кому-то из местных жителей нужна какая-либо помощь, то к нему оперативно выдвигаются специалисты.

Масштабы подтопления спасатели МЧС отслеживают через беспилотники с камерами. Фото: 47.mchs.gov.ru

Масштабы подтопления спасатели МЧС отслеживают через беспилотники с камерами. Фото: 47.mchs.gov.ru

- На сегодняшний день следует отметить положительную динамику. В зоне подтопления осталось 33 участка. Уровень реки Сестры снизился более чем на 10 сантиметров. Подъем воды был вызван выпадением значительного количества осадков и сильным юго-западным ветром, - сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Ленинградской области.

В некоторых местах уже можно пройти в сапогах. Фото: 47.mchs.gov.ru

В некоторых местах уже можно пройти в сапогах. Фото: 47.mchs.gov.ru

Спасатели добавляют, что угроз жизни и здоровью людей нет. Население охотно идет на контакт. Судя по фотографиям от МЧС, многие затопленные места уже можно пройти в сапогах. Раньше местные жители жаловались, что кое-где не проехать даже на внедорожнике.

ИСТОЧНИК KP.RU

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