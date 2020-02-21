Полиция задержала ночного грабителя в балаклаве, напавшего на одинокую петербурженку
Полиция Невского района задержала подозреваемого в разбойном нападении на одинокую петербурженку посреди ночи. Мужчина в балаклаве накинулся на нее возле одной из парадных дома на улице Подвойского. Грабитель распылил ей в лицо газ из аэрозольного баллончика, вырвал из рук жертвы мобильный телефон и скрылся, сверкая пятками.
Все вещи подозреваемого изъяли. При нем был и телефон жертвы. Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти
- Материальный ущерб составил 8 тысяч рублей. В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции задержан гражданин одного из среднеазиатских государств 1989 года рождения. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье за разбой, - передали в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.
Пострадавшую женщину сначала госпитализировали в больницу , но спустя некоторое время ее отпустили домой в удовлетворительном состоянии. Грабителю в худшем случае грозит до 10 лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU