Полиция задержала ночного грабителя в балаклаве, напавшего на одинокую петербурженку

21 Февр. 2020 2020-02-21T00:23:12+03:00

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Полиция Невского района задержала подозреваемого в разбойном нападении на одинокую петербурженку посреди ночи. Мужчина в балаклаве накинулся на нее возле одной из парадных дома на улице Подвойского. Грабитель распылил ей в лицо газ из аэрозольного баллончика, вырвал из рук жертвы мобильный телефон и скрылся, сверкая пятками.

Все вещи подозреваемого изъяли. При нем был и телефон жертвы. Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти

- Материальный ущерб составил 8 тысяч рублей. В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции задержан гражданин одного из среднеазиатских государств 1989 года рождения. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье за разбой, - передали в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Пострадавшую женщину сначала госпитализировали в больницу , но спустя некоторое время ее отпустили домой в удовлетворительном состоянии. Грабителю в худшем случае грозит до 10 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU