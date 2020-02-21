Поезда «Таврия» из Санкт-Петербурга буду ходить в Евпаторию и Феодосию

21 Февр. 2020 2020-02-21T14:01:22+03:00

Уехать по этим направлениям можно будет два раза в неделю

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Жители Петербурга в ближайшее время смогут уехать из Северной столицы прямиком в Евпаторию и Феодосию. О новых составах, которые будут ходить в Крым, сообщает компания перевозчик.

- Поезда «Таврия» также свяжут Москву и Санкт-Петербург с Евпаторией и Феодосией, - сообщает «Гранд Сервис Экспресс». - Здесь есть купейные и плацкартные вагоны. Составы, которые стартуют с Казанского вокзала столицы и Московского вокзала Санкт-Петербурга, пройдут через такие крупные города, как Мичуринск, Воронеж и Ростов-на-Дону.

В Евпаторию поезда начнут ходить с 28 апреля, в Феодосию с 7 мая. Известно, что по обоим направлениям можно будет уехать два раза в неделю.

О ценах на билеты компания пока не сообщает.

ИСТОЧНИК KP.RU