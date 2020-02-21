В Приморском суде Петербурга нашли труп женщины

21 Февр. 2020 2020-02-21T14:35:31+03:00

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В Санкт-Петербурге следователи разбираются в смерти 65-летней женщины, которая скончалась в здании Приморского районного суда. ЧП произошла накануне, 20 февраля.

- Местная жительница скоропостижно скончалась в архивном помещении Приморского районного суда Санкт-Петербурга, - поясняют в ГСУ СКР по Санкт-Петербургу. - По данному факту следственными органами СК России по Санкт-Петербургу проводится доследственная проверка по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Следователи при этом уточняют, что причиной, предварительно, стало заболевание. О том, была ли умершая женщина подсудимой или работницей суда, не сообщается.

Отметим, что в последнее время суды Петербурга подвергаются ежедневным эвакуациям из-за сообщений лже-минеров о бомбах, которые якобы заложены в помещении Фемиды.

ИСТОЧНИК KP.RU