2020-02-21T14:37:04+03:00
Происшествия

На «Скандинавии» погиб непристегнутый водитель легковушки

Его машина влетела в ехавшую впереди фуру
Петр КИБЕР
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На "Скандинавии" погиб водитель иномарки, влетевшей в фуру.На "Скандинавии" погиб водитель иномарки, влетевшей в фуру.Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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Еще одно смертельное ДТП произошло 21 февраля в Ленинградской области. На этот раз в Выборгском районе, на трасса «Скандинавия». Здесь погиб 30-летний водитель легковушки, влетевший в попутную фуру.

- Около 10:30 водитель «Вольво» неверно выбрал скорость и дистанцию, в результате чего совершил столкновение с грузовым автомобилем «Скания», - сообщает Отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

Травмы, полученные при ударе, оказались смертельными и 30-летний молодой человек умер до приезда медиков. Позднее в полиции уточнили, что он не был пристегнут ремнем безопасности. Причины ДТП выясняются.

Напомним, что около 4 утра пятницы на шоссе Санкт-Петербург-Матокса в районе Ново-Девяткино погибли водитель и пассажир «Субару», влетевшего в припаркованную фуру. Обоим мужчинам было около 30 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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