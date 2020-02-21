Депутат предложил провести две выставки бездомных животных
Проблема бездомных животных давно беспокоит петербуржцев. У многих горожан сердце разрывается, когда они видят на улице несчастную кошечку или собачку. Некоторые из усатых-полосатых попадают в приюты, где живут годами. Дабы помочь найти им хозяев, депутат городского Заксобрания Алексей Цивилев предложил провести специальные выставки с мохнатыми беспризорниками.
- Чтобы привлечь людей, которые хотят взять себе питомца, обратить внимание на приюты, а не на частных заводчиков и зоомагазины, комитету по благоустройству Санкт-Петербурга предложено провести в 2020 году две выставки бездомных животных, - сообщает пресс-служба народного избранника.
По задумке депутата на мероприятии сотрудники приютов расскажут петербуржцам про своих питомцев, а посетители, в свою очередь, смогут выбрать себе верного друга и забрать его домой. Также все желающие смогут помочь приютам, принести для животных корм, игрушки, ошейники, лекарства и другие необходимые вещи.
ИСТОЧНИК KP.RU