2020-02-21T14:55:24+03:00
Дом. Семья

Депутат предложил провести две выставки бездомных животных

По его мнению, это поможет обрести кошечкам и собачкам хозяев
Петр КИБЕР
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В Петербурге хотят провести две выставки бездомных животных, чтобы найти им хозяев.В Петербурге хотят провести две выставки бездомных животных, чтобы найти им хозяев.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Проблема бездомных животных давно беспокоит петербуржцев. У многих горожан сердце разрывается, когда они видят на улице несчастную кошечку или собачку. Некоторые из усатых-полосатых попадают в приюты, где живут годами. Дабы помочь найти им хозяев, депутат городского Заксобрания Алексей Цивилев предложил провести специальные выставки с мохнатыми беспризорниками.

- Чтобы привлечь людей, которые хотят взять себе питомца, обратить внимание на приюты, а не на частных заводчиков и зоомагазины, комитету по благоустройству Санкт-Петербурга предложено провести в 2020 году две выставки бездомных животных, - сообщает пресс-служба народного избранника.

По задумке депутата на мероприятии сотрудники приютов расскажут петербуржцам про своих питомцев, а посетители, в свою очередь, смогут выбрать себе верного друга и забрать его домой. Также все желающие смогут помочь приютам, принести для животных корм, игрушки, ошейники, лекарства и другие необходимые вещи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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