В Петербурге ищут родителей 7-летнего мальчика, найденного на улице

21 Февр. 2020 2020-02-21T15:02:03+03:00

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В Санкт-Петербурге во Фрунзенском районе нашли 7-летнего мальчика, который по неизвестной причине остался без родителей. Ребенка нашли у дома 15 по Альпийскому переулку.

- 7-летний ребенок остался без надзора взрослых, - сообщает аппарат уполномоченного пр правам ребенка в Петербурге. - Кто его родители и где они находятся, установить не удалось. Сейчас мальчик находится в социозащитном учреждении. Он практически не разговаривает, откликается на имя Никита. Возможно, его мать зовут Екатерина Александровна.

Если вы обладает информацией о родителях ребенка по звоните по телефонам: 8(812)766-02-02 -УМВД по Фрунзенскому району СПб (дежурная часть), 8(812)573-61-02 (04) ОРР ОУР - УМВД, 8(952)2896790 (мобильный телефон) – волонтеры или написать на электронную почту info@piter-poisk.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU