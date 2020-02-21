2020-02-21T15:19:22+03:00
Происшествия

Молодой казахстанец снимал порно со школьницей и выкладывал его в Интернет

18-летнего мужчину уже задержала полиция
Петр КИБЕР
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Полиция задержала молодого мужчину, снимавшего порно со школьницейПолиция задержала молодого мужчину, снимавшего порно со школьницейФото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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До четырех лет тюрьмы грозит 18-летнего уроженцу Казахстана, который в течение года занимался сексом с петербургской школьницей и выкладывал видео в Интернет. В квартире на Туристской улице полицейские нашли целый архив порно с несовершеннолетней.

- Подозреваемый был задержан около часа ночи 20 февраля на Приморском проспекте. При осмотре места жительства мужчины полицейские нашли два ноутбука, флешки, 10 компакт-дисков и прочую технику, - пишут «Невские новости».

Также в руки стражей порядка попал и пакет с растительным веществом, которым при проверке оказалась марихуана.

Сейчас все изъятые носители с видео отправлены на экспертизу, но уже имеющихся сведений хватило для возбуждения уголовного дела. По статье «Половое сношение с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста», молодому порнографу грозят исправительные работы, ограничение свободы или тюрьма на срок до четырех лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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