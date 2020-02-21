Из Фонтанки спасли упавшего в воду мужчину
Очередной человек оказался в холодных водах петербургских рек. Днем пятницы, 21 февраля, бултыхавшегося в Фонтанке мужчину заметили прохожие. Они тут же выхвали полицию и спасателей. Но еще до из приезда «купальщика» удалось достать из реки.
- В 13.47, Адмиралтейский район, набережная Фонтанки у дома 133, заявка «человек в воде». До прибытия спасательных подразделений, очевидцами был извлечен из воды мужчина, - сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Санкт-Петербургу.
По словам очевидцев, человека выудили из Фонтанки оказавшиеся рядом сотрудники полиции. Они раздобыли автомобильный трос и вытянули человека на берег. Там первую помощь ему оказали приехавшие спасатели.
После чего промокший и замерзший, но живой мужчина был передан в руки врачей скорой помощи.
- За три секунды все появились, - восхищаются оперативностью экстренных служб горожане.
Напомним, что на прошлой неделе упавшего в канал Грибоедова молодого парня спас проходивший мимо полицейский.
Из Фонтанки спасли упавшего в воду мужчину.Видео: t.me/ypypyCTPAHA
ИСТОЧНИК KP.RU