В Петербурге открылся второй офис «ВКонтакте»
Социальная сеть «ВКонтакте» открыла второй офис в родном для себя Санкт-Петербурге. Он будет располагаться на набережной реки Мойки в доме 73-79 в бизнес-центре «У Красного моста». Здесь пропишутся технические службы сети.
- Для нужд сотрудников на 5 этаже здания оборудовали 120 рабочих мест и семь переговорных. Позднее представительство социальной сети займет седьмой этаж, - пишет «Мойка 78».
До главной штаб-квартиры «ВКонтакте», исторически находящейся в Доме Зингера (Дом Книги), от Красного моста около десяти минут пешком. А чтобы сотрудникам было быстрее курсировать между офисами, им обещают закупить электросамокаты.
- Мы активно растем и в Доме Зингера разместиться уже не выходит. Нам важно было найти для второго петербургского штаба не менее уникальное здание, - заявил один из руководителей соцсети Андрей Рогозов.
Отметим, что адрес: набережная Мойки, 73 известен как здание Торгового дома «Эсдерс и Схейфальс» и, по аналогии шара на Доме Зингера, имеет прозрачный купол.
ИСТОЧНИК KP.RU