В Петербурге открылся второй офис «ВКонтакте»

21 Февр. 2020 2020-02-21T17:22:51+03:00

На набережной Мойки 73-79 у Красного моста будут располагаться технические службы

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Социальная сеть «ВКонтакте» открыла второй офис в родном для себя Санкт-Петербурге. Он будет располагаться на набережной реки Мойки в доме 73-79 в бизнес-центре «У Красного моста». Здесь пропишутся технические службы сети.

- Для нужд сотрудников на 5 этаже здания оборудовали 120 рабочих мест и семь переговорных. Позднее представительство социальной сети займет седьмой этаж, - пишет «Мойка 78».

До главной штаб-квартиры «ВКонтакте», исторически находящейся в Доме Зингера (Дом Книги), от Красного моста около десяти минут пешком. А чтобы сотрудникам было быстрее курсировать между офисами, им обещают закупить электросамокаты.

- Мы активно растем и в Доме Зингера разместиться уже не выходит. Нам важно было найти для второго петербургского штаба не менее уникальное здание, - заявил один из руководителей соцсети Андрей Рогозов.

Отметим, что адрес: набережная Мойки, 73 известен как здание Торгового дома «Эсдерс и Схейфальс» и, по аналогии шара на Доме Зингера, имеет прозрачный купол.

ИСТОЧНИК KP.RU