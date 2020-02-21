2020-02-21T17:37:40+03:00
Общество

В Петербурге шумного соседа, мешавшего спать жильцам, арестовали на 11 суток

За год на него были составлены протоколы на 145 тысяч рублей
Роман ЛЯЛИН
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Суд отправил мужчину в изоляторСуд отправил мужчину в изоляторФото: Артем КИЛЬКИН
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В Петербурге шумный жилец дома по Отечественной улицы Красногвардейского района свое поведение будет обдумывать в изоляторе. По решению суда он получил 11 суток ареста за то, что долгое время мешал соседям спать.

- Он регулярно мешал отдыху и спокойному сну жильцов, - поясняют в Комитете по соблюдению законности Петербурга. - С их слов, беспокойный гражданин вел аморальный образ жизни, не имел постоянного места работы, употреблял алкоголь и регулярно дебоширил в ночное время.

За год мужчину оштрафовали на 145 тысяч рублей. За неуплату в срок ему добавили пенни в 130 тысяч рублей.

- Взаимоуважение – один из главных принципов жизни в многоквартирном доме. Да и в нашем общем доме – в Санкт-Петербурге, – рассказала председатель Комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности Ольга Аришина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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