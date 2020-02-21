2020-02-21T17:44:41+03:00
Общество

Вице-премьер России посетит стройплощадку метро «Горный институт»

О том, что здесь ждут Марата Хуснуллина, журналистам рассказал осведомленный источник
Петр КИБЕР
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Марат Хуснуллин в Петербурге. И может заехать на стройку метро "Горный институт", сдача которой переносилась не раз. Фото: Government.ruМарат Хуснуллин в Петербурге. И может заехать на стройку метро "Горный институт", сдача которой переносилась не раз. Фото: Government.ru
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17 февраля петербуржцев, пользующихся «Твиттером», всколыхнуло. Именно здесь, на своей страничке микроблогов, новый вице-премьер правительства России Марат Хуснуллин анонсировал свою поездку в Петербург и попросил накидать адреса, куда ему стоило бы заехать, чтобы воочию увидеть насущные проблемы.

- Планирую посетить Санкт-Петербург и Ленобласть. Хочу узнать о реальной ситуации в регионе. Прошу жителей подсказать, на какие объекты обратить особое внимание, – написал высокопоставленный чиновник.

Добрые петербуржцы тут же ему предложили разобраться с нехватках соцобъектов и дорог в районах новостроек, напомнили о проблеме мусорных полигонов, рассказали про «переход смерти» на Туристской улице, пробки на ЗСД и, конечно же не забыли про метро. Медленное строительство подземки - главная боль горожан. И, судя по всему, это не осталось без внимания.

- 21 февраля в планах Марата Хуснуллина значится посещение строящейся станции «Горный институт», - пишет газета «Петербургский дневник» со ссылкой на информированные источники.

Напомним, что сроки сдачи этого метро переносились не один раз. Сейчас «Горный институт» планируют открыть в конце 2021 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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