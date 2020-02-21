2020-02-21T17:59:44+03:00
Происшествия

Стало известно, когда начнется суд над убившим студентку историком Соколовым

По словам адвоката, это случится в первых числах апреля
Роман ЛЯЛИН
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Олег Соколов начал давать показания Фото: spbu.ruОлег Соколов начал давать показания Фото: spbu.ru
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63-летний историк Олег Соколов, обвиняемый в убийстве 24-летней аспирантки Анастасии Ещенко, в ближайшие несколько месяцев предстанет перед судом. Преподаватель СПбГУ признал вину и подробно рассказал следствию о деталях той роковой ночи. Соколов поссорился с возлюбленной, после чего три раза выстрелил ей в голову из обреза гладкоствольной винтовки. После этого он расчленил труп и стал по частям выкидывать в реку Мойка.

- Следствие близится к концу и, скорее всего, дело историка Соколова окажется в Октябрьском районном суде Санкт-Петербурга к началу апреля этого года, - пояснил адвокат Олега Соколова Александр Почуев.

Сейчас Олег Соколов находится в СИЗО в Москве. Экспертиза признала историка вменяемым. В момент убийства, по мнению экспертов, он отдавал отчет своим действиям.

Олегу Соколову грозит до 15 лет колонии. Свою вину он не отрицает, недавно историк закончил свой роман, который посвятил убитой Анастасии.

История студентки, убитой доцентом-историком.Доцент-историк Олег Соколов застрелил свою молодую любовницу из обреза, а затем расчленил пилой. Родные и близкие говорят, что ученый был первой любовью юной Насти. И….последней.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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