2020-02-21T18:51:48+03:00
Происшествия

Мужчина, который просил закопать бочку с телом матери, «сбежал» от суда в больницу

Нерадивому сыну все никак не могут избрать меру пресечения
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Поделиться:
Мужчина, просивший закопать бочку с телом матери, снова избежал суда.Мужчина, просивший закопать бочку с телом матери, снова избежал суда.Фото: Олег ЗОЛОТО
Изменить размер текста:

Бизнесмен, который просил знакомого экскаваторщика закопать бочку с телом матери, вновь избежал суда. Только на этот раз он не подался в бега, а угодил в больницу. Что конкретно приключилось с его здоровьем, не сообщается. Напомним, когда беглеца нашла полиция, он был сильно пьян и признался, что просто бродил по городу и прятался у знакомых.

- Следствие указало, что подозреваемый может продолжить заниматься преступной деятельностью, ведет асоциальный образ жизни, а преступление совершил в состоянии опьянения. Мужчина также может скрыться от следствия, что недавно успешно продемонстрировал. Однако рассмотрение дела отложено в связи с его госпитализацией, - отметили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Теперь на нерадивого сына возбудили уголовное дело не только по статье за убийство, но и за побег. Если его вина будет доказана, то в совокупности ему грозит до 19 лет тюрьмы.

Сам мужчина клянется, что даже пальцем не трогал мать. Вместе с ее телом в бочке лежал чемодан с вещами женщины. Следователи не нашли у нее признаков насильственной смерти но отметили, что у матери были сломаны ребра.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Плитку на станции метро «Беговая» обещают восстановить к лету
Смерть рабочего от упавшего лифта на Кировском заводе стала уголовным делом
На перекрестке Невского проспекта и набережной Фонтанки изменили работу светофоров
Мужчина, который просил закопать бочку с телом матери, «сбежал» от суда в больницу
В субботу Петербург и Ленобласть ждет штормовой ветер
Стало известно, когда начнется суд над убившим студентку историком Соколовым
Вице-премьер России посетит стройплощадку метро «Горный институт»
В Петербурге шумного соседа, мешавшего спать жильцам, арестовали на 11 суток
В Петербурге открылся второй офис «ВКонтакте»
Из Фонтанки спасли упавшего в воду мужчину
Молодой казахстанец снимал порно со школьницей и выкладывал его в Интернет
В Петербурге ищут родителей 7-летнего мальчика, найденного на улице
Депутат предложил провести две выставки бездомных животных
На «Скандинавии» погиб непристегнутый водитель легковушки
В Приморском суде Петербурга нашли труп женщины
Поезда «Таврия» из Санкт-Петербурга буду ходить в Евпаторию и Феодосию
Петербургский космонавт полетит на МКС в апреле
В честь Дня защитника Отечества 23 февраля в Петербурге прогремит салют
Спортсменка Мария Комиссарова, сломавшая позвоночник на Олимпиаде в Сочи, требует от врачей 51 миллион рублей
Появилось видео, как «торговцы бельем», ограбившие пенсионерку, таранят полицейскую машину