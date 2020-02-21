Мужчина, который просил закопать бочку с телом матери, «сбежал» от суда в больницу

21 Февр. 2020 2020-02-21T18:51:48+03:00

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Бизнесмен, который просил знакомого экскаваторщика закопать бочку с телом матери, вновь избежал суда. Только на этот раз он не подался в бега, а угодил в больницу. Что конкретно приключилось с его здоровьем, не сообщается. Напомним, когда беглеца нашла полиция, он был сильно пьян и признался, что просто бродил по городу и прятался у знакомых.

- Следствие указало, что подозреваемый может продолжить заниматься преступной деятельностью, ведет асоциальный образ жизни, а преступление совершил в состоянии опьянения. Мужчина также может скрыться от следствия, что недавно успешно продемонстрировал. Однако рассмотрение дела отложено в связи с его госпитализацией, - отметили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Теперь на нерадивого сына возбудили уголовное дело не только по статье за убийство, но и за побег. Если его вина будет доказана, то в совокупности ему грозит до 19 лет тюрьмы.

Сам мужчина клянется, что даже пальцем не трогал мать. Вместе с ее телом в бочке лежал чемодан с вещами женщины. Следователи не нашли у нее признаков насильственной смерти но отметили, что у матери были сломаны ребра.

ИСТОЧНИК KP.RU