На перекрестке Невского проспекта и набережной Фонтанки изменили работу светофоров
На перекрестке Невского проспекта и набережной реки Фонтанки с 21 февраля заработала новая схема организации дорожного движения. Все на благо безопасности всех жителей и гостей города. По информации комитета по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга это сделали по причине частых ДТП с участием пешеходов за последние 3 года.
- Транспортные и пешеходные потоки теперь разделены во времени. Новая схема движения предусматривает выезд машин с набережной реки Фонтанки налево на Невский проспект в отдельной фазе регулирования после выключения зеленого сигнала светофора для пешеходов, пересекающих Невский проспект, - объяснили в Смольном.
Власти отмечают, что это не единственное решение проблемы, но в краткосрочной перспективе ничего эффективнее пока не найти. Например, с нововведением станет гораздо меньше возможных ошибок водителей автомобилей.
ИСТОЧНИК KP.RU