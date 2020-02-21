На перекрестке Невского проспекта и набережной Фонтанки изменили работу светофоров

21 Февр. 2020 2020-02-21T19:12:21+03:00

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На перекрестке Невского проспекта и набережной реки Фонтанки с 21 февраля заработала новая схема организации дорожного движения. Все на благо безопасности всех жителей и гостей города. По информации комитета по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга это сделали по причине частых ДТП с участием пешеходов за последние 3 года.

- Транспортные и пешеходные потоки теперь разделены во времени. Новая схема движения предусматривает выезд машин с набережной реки Фонтанки налево на Невский проспект в отдельной фазе регулирования после выключения зеленого сигнала светофора для пешеходов, пересекающих Невский проспект, - объяснили в Смольном.

Власти отмечают, что это не единственное решение проблемы, но в краткосрочной перспективе ничего эффективнее пока не найти. Например, с нововведением станет гораздо меньше возможных ошибок водителей автомобилей.

ИСТОЧНИК KP.RU