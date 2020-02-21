Смерть рабочего от упавшего лифта на Кировском заводе стала уголовным делом
Следственные органы СК РФ по Петербургу возбудили уголовное дело после трагической смерти рабочего на Кировском заводе. Напомним, 21 февраля мужчина разбирал старый лифт в одном из корпусов предприятия. Внезапно подъемник сорвался и рабочего придавило противовесом. Прибывшие на место медики скорой помощи констатировали смерть – полученные травмы были не совместимы с жизнью.
- Уголовное дело возбуждено по статье за нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека. В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств происшедшего. Расследование уголовного дела продолжается, - передает пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу.
Добавим, что по данной статье УК РФ виновнику грозит до четырех лет лишения свободы и запрет занимать определенные должности.
ИСТОЧНИК KP.RU