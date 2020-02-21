Смерть рабочего от упавшего лифта на Кировском заводе стала уголовным делом

21 Февр. 2020 2020-02-21T19:30:01+03:00

По факту смерти рабочего от упавшего лифта возбудили уголовное дело в Петербурге. Фото: Иван ВИСЛОВ

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Следственные органы СК РФ по Петербургу возбудили уголовное дело после трагической смерти рабочего на Кировском заводе. Напомним, 21 февраля мужчина разбирал старый лифт в одном из корпусов предприятия. Внезапно подъемник сорвался и рабочего придавило противовесом. Прибывшие на место медики скорой помощи констатировали смерть – полученные травмы были не совместимы с жизнью.

- Уголовное дело возбуждено по статье за нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека. В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств происшедшего. Расследование уголовного дела продолжается, - передает пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу.

Добавим, что по данной статье УК РФ виновнику грозит до четырех лет лишения свободы и запрет занимать определенные должности.

ИСТОЧНИК KP.RU