2020-02-21T20:02:53+03:00
Общество

Плитку на станции метро «Беговая» обещают восстановить к лету

В ночь на 22 февраля «Метрострой» наконец-то приступит к работам по возвращении оранжевой отделки
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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В Петербурге отремонтируют внешний вид "Беговой" к грядущему Евро-2020.В Петербурге отремонтируют внешний вид "Беговой" к грядущему Евро-2020.Фото: Артем КИЛЬКИН
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В ночь на 22 февраля «Метрострой» приступит к восстановлению плитки на станции петербургской подземки «Беговая». Напомним, местные жители ждут этого еще с февраля 2019 года, когда часть оранжевой отделки пропала. Тогда «Беговая» вовсю «мироточила». Увы, вода будет на станции часто, как уверяют в Петербургском метрополитене. Но плитку все же вернут к лету. Гости Евро-2020 не увидят голые стены.

- В рамках предстоящих работ будут установлены новые стеновые панели общей площадью около 1000 квадратных метров. Крепление панелей будет осуществляться с использованием подсистем. Сроки восстановления отделки составляют 2,5 месяца. Работы будут производиться круглосуточно поочередно в каждом вестибюле, - сообщает пресс-служба «Метростроя»

Пассажирам станции можно готовиться к временным пробкам из-за установки защитных ограждений на время ремонта. Но в дни проведения массовых мероприятий восстановление отделки отложат.

Метростроевцы будут укладывать плитку по новой технологии. Это значит, что при различных гидроизоляционных работах внешний вид «Беговой» больше не пострадает.

ИСТОЧНИК KP.RU

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