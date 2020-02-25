Раскрепощенный петербуржец показал 10-летней девочке половой орган и послал воздушный поцелуй

25 Февр. 2020 2020-02-25T10:52:35+03:00

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Голый житель Петербурга устроил сексуальное «шоу» своим соседям. Вечером в понедельник, 24 февраля, 34-летняя женщина и ее 10-летняя дочь возвращались домой, зашли в парадную и встретили голого мужчину, который совершенно без стеснения ублажал себя и посылал дамам воздушные поцелуи.

- Около 18:10 часов женщина с дочкой зашли в парадную дома 15, корпус 3, по улице Пионерстроя. Когда они вызвали лифт, краем глаза на лестничной клетке увидели незнакомого обнаженного мужчину, который ублажал себя, - сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

По рассказам девочки, мужчина в одной руке держал свой половой орган, а второй послал ей воздушный поцелуй.

Мать малышки обратилась в полицию и рассказала о раскрепощенном мужчине. Правоохранители быстро его нашли и допросили. 28-летний эксгибиционист во всем признался и предъявил им справку из психоневрологического диспансера. После этого стражи порядка вызвали врачей, которые увезли мужчину в психиатрическую больницу имени Кащенко.

ИСТОЧНИК KP.RU