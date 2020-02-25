2020-02-25T10:52:35+03:00
Общество

Раскрепощенный петербуржец показал 10-летней девочке половой орган и послал воздушный поцелуй

Неадекватного мужчину госпитализировали в психиатрическую больницу имени Кащенко
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Психбольной петербуржец показал 10-летней девочке половой орган и послал воздушный поцелуйПсихбольной петербуржец показал 10-летней девочке половой орган и послал воздушный поцелуйФото: Олег ЗОЛОТО
Изменить размер текста:

Голый житель Петербурга устроил сексуальное «шоу» своим соседям. Вечером в понедельник, 24 февраля, 34-летняя женщина и ее 10-летняя дочь возвращались домой, зашли в парадную и встретили голого мужчину, который совершенно без стеснения ублажал себя и посылал дамам воздушные поцелуи.

- Около 18:10 часов женщина с дочкой зашли в парадную дома 15, корпус 3, по улице Пионерстроя. Когда они вызвали лифт, краем глаза на лестничной клетке увидели незнакомого обнаженного мужчину, который ублажал себя, - сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

По рассказам девочки, мужчина в одной руке держал свой половой орган, а второй послал ей воздушный поцелуй.

Мать малышки обратилась в полицию и рассказала о раскрепощенном мужчине. Правоохранители быстро его нашли и допросили. 28-летний эксгибиционист во всем признался и предъявил им справку из психоневрологического диспансера. После этого стражи порядка вызвали врачей, которые увезли мужчину в психиатрическую больницу имени Кащенко.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Пьяный петербуржец бросил бутылку и разбил стекло в отделении полиции
Карманник, укравший «Айфон» у человека-паука, попал в ДТП с «Чижиком» по дороге в суд
Около 440 тысяч жителей Ленобласти ежедневно ездят на работу в Петербург
На ЗСД грузовик кузовом снес опору с указателями
Канатоходец прошел по стропе над каналом Грибоедова
Стало известно, за что на самом деле уволили главврача Боткинской больницы
В метро рассказали, какие собаки могут ездит в петербургской подземке без переноски
На спасение кошек дадут президентский грант
Велодорожка появится от Московского шоссе до Колпино
Девушка забила топором до полусмерти бомжа в Ленобласти
На территории воинской части в Выборге нашли мумию
Умер рабочий на автомобильном заводе в Петербурге
Прощание с президентом ГМЗ «Петергоф» Вадимом Знаменовым пройдет 28 февраля в Большом дворце
В Приморске залили краской надгробные плиты финским солдатам
Автомобилист выстрелил в петербуржца из-за парковочного места
Петербуржец выбросил кошку с балкона пятого этажа
В Колпино на улице нашли тело 10-летнего школьника
Раскрепощенный петербуржец показал 10-летней девочке половой орган и послал воздушный поцелуй
Двое в форме полицейских ограбили военного пенсионера на Народной улице
Таксист изнасиловал школьницу, которая не смогла оплатить поездку
В конце февраля в Кудрово еще стоит новогодняя елка
Во вторник в Петербурге похолодает до минус 3
Пьяный водитель погиб, врезавшись в дерево в городе Пушкин
Умер президент музея-заповедника «Петергоф» Вадим Знаменов
На 11-й Красноармейской заметили строителей, работающих на высоте без страховки