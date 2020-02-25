На территории воинской части в Выборге нашли мумию

25 Февр. 2020 2020-02-25T13:31:30+03:00

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Неожиданной и не самой приятной находкой завершилась инспекция колодцев на территории одной из воинских частей города Выборга. Солдат, пошедший по приказу командира проверять колодцы на наличие в них бомжей, обнаружил мумию.

- 23 февраля рядовой контрактник при обходе неохраняемой территории заброшенного здания Академии моряков обнаружил в канализационном люке мумифицированный труп мужчины на вид 25-30 лет, - сообщает источник в правоохранительных органах.

О находке военнослужащий сообщил руководству военной части, а те вызвали полицию. Приехавшие на место ЧП стражи порядка извлекли и осмотрели тело. Предварительно мужчину посчитали бездомным, хотя он был одет в пальто и при себе имел связку ключей.

Смерть молодого человека наступила около года назад. Следов насилия на теле не нашли. Сейчас труп отправлен в морг, где причины гибели установят точнее.

ИСТОЧНИК KP.RU