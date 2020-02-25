2020-02-25T13:39:28+03:00
Происшествия

Девушка забила топором до полусмерти бомжа в Ленобласти

Перед нападением подозреваемая распивала со своей жертвой алкогольные напитки
Лилия КОЗЛОВА
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В Ленобласти девушка забила бомжа топоромВ Ленобласти девушка забила бомжа топоромФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Полиция Ленинградской области разбирается с причинами жесткой вспышки агрессии 22-летней девушки. Поздно вечером в воскресенье, 23 февраля, жительница деревни Кипрушино забила до полусмерти бомжа. При этом, перед нападением, она мило проводила время в его компании, распивая алкогольные напитки.

- В Гатчинскую больницу в ночь на понедельник, 24 февраля, был госпитализирован 29-летний мужчина без определенного места жительства. Пациент находился в очень тяжелом состоянии. У него диагностированы серьезные травмы головы, спины, живота, а также рана брюшной полости с пересечением 10-го ребра, - сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

Как стало известно, накануне вечером мужчина распивал алкоголь в доме 45 деревни Зябицы Волосовского района вместе со своей 22-летней безработной подругой. Во время застолья между ними возник конфликт. Девушка взяла топор и обухом избила товарища.

Около двух часов ночи 24 февраля девушку задержала полиция. По факту возбуждено уголовное дело. Известно, что подозреваемая уже четыре раза привлекалась к уголовной ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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