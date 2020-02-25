2020-02-25T13:55:57+03:00
Общество

Велодорожка появится от Московского шоссе до Колпино

Дорогу до Оборонной улицы расширят до четырех полос и осветят фонарями
Лилия КОЗЛОВА
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От Московского шоссе до Колпино появится велосипедная дорожкаОт Московского шоссе до Колпино появится велосипедная дорожкаФото: Артем КИЛЬКИН
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Петербург и Ленинградская область договорились о реконструкции дороги «Подъезд к Колпино». Как стало известно во вторник, 25 февраля, планируется привести в порядок путь, проходящий от федеральной трассы М-10 через поселок имени Тельмана до Оборонной улицы. Также там появился велосипедная дорожка.

- Дорожники намерены расширить трассу до четырех полос, поставить искусственное освещение и разделительное ограждение. В проекте также будут учтено обустройство тротуарами и велодорожками, - сообщили в администрации Ленобласти.

В первую очередь планируется заняться проектировкой участка дороги в черте поселка Тельмана от Оборонной улицы. В дальнейшем — от поселка до Московского шоссе. В районе примыкания к М-10 рассматриваться вариант модернизации перекрестка для увеличения пропускной способности.

Отмечается, что дорога очень востребована. Проведенные замеры показали, что интенсивность движения автомобилей на участке примыкания трассы к Оборонной улице за 12 часов составляет почти 20 тысяч машин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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