На спасение кошек дадут президентский грант

25 Февр. 2020 2020-02-25T13:59:38+03:00

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Петербургские спасатели кошек и другой живности получат больше миллиона рублей из средств президентского гранта. Деньги сотрудники «КОШКИСПАСА» намерены потратить на закупку нового необходимого оборудования.

- У нас получилось! Два месяца подготовки, три месяца ожиданий, волнений и вот... Мы выиграли Президентский грант! Он даст возможность оснастить нашу службу спасения животных качественным и разнообразным снаряжением: от средств индивидуальной защиты, высотного, водного снаряжения до газоанализатора, - сообщается на официальной страничке спасательного отряда в соцсетях.

Сейчас большая часть оборудования, которое в работе использую спасатели, куплена ими за свои деньги, или же была подарена неравнодушными людьми. Но за 10 лет работы «КОШКИСПАСА» многое износилось и требует замены.

Сумма целевого гранта составляет 1 миллион 300 тысяч рублей. Однако это не такие большие деньги, учитывая, сколько стоит качественное оборудование от которого в том числе зависит жизнь самих спасателей.

ИСТОЧНИК KP.RU