Стало известно, за что на самом деле уволили главврача Боткинской больницы

25 Февр. 2020 2020-02-25T14:20:55+03:00

В Комздраве рассказали, почему уволили главврача Боткинской больницы. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Причиной стали не сбежавшие пациентов, а многочисленные нарушения в работе медучреждения

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Громкая история с побегом пациентов из коронавирусного карантина Боткинской больницы и последовавшим за этим увольнением главврача клиники, получила свое продолжение. Сегодня председатель петербургского комитета по здравоохранению пояснил, что послужило причиной для резкого кадрового решения.

- Побег пациентов стал следствием системных нарушений в больнице, которые и привели к увольнению главного врача, - заявил на заседании городского правительства Дмитрий Лисовец, чьи слова приводит газета «Петербургский дневник».

Глава Комздрава отметил, что лично убедился в проблемах работы Боткинской, посетив больницу за несколько дней до момента увольнения главврача.

Напомним, что Алексея Яковлева освободили от должности 19 февраля «по инициативе работодателя». Этому предшествовали четыре побега пациентов, находившихся в изоляторе с подозрением на коронавирус.

Сам Яковлев заявил, что 25 лет вытягивал больницу из кризиса и не жалеет о своем увольнении.

Напомним, заслуженный врач России работал в клинике более 40 лет, последние четверть века - в должности руководителя.

ИСТОЧНИК KP.RU