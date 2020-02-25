Стало известно, за что на самом деле уволили главврача Боткинской больницы
Громкая история с побегом пациентов из коронавирусного карантина Боткинской больницы и последовавшим за этим увольнением главврача клиники, получила свое продолжение. Сегодня председатель петербургского комитета по здравоохранению пояснил, что послужило причиной для резкого кадрового решения.
- Побег пациентов стал следствием системных нарушений в больнице, которые и привели к увольнению главного врача, - заявил на заседании городского правительства Дмитрий Лисовец, чьи слова приводит газета «Петербургский дневник».
Глава Комздрава отметил, что лично убедился в проблемах работы Боткинской, посетив больницу за несколько дней до момента увольнения главврача.
Напомним, что Алексея Яковлева освободили от должности 19 февраля «по инициативе работодателя». Этому предшествовали четыре побега пациентов, находившихся в изоляторе с подозрением на коронавирус.
Сам Яковлев заявил, что 25 лет вытягивал больницу из кризиса и не жалеет о своем увольнении.
Напомним, заслуженный врач России работал в клинике более 40 лет, последние четверть века - в должности руководителя.
ИСТОЧНИК KP.RU