Единая карта петербуржца добавит новые мобильные и платежные сервисы

25 Февр. 2020 2020-02-25T17:01:45+03:00

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Сфера действия Единой карты петербуржца расширяется. В 2020 году правительство планирует запустить новые мобильные сервисы для удобства ее обладателей. Так, появятся «ЕКП-Афиша» для покупки билетов со скидками в учреждениях культурно-развлекательной сферы, «ЕКП-Волонтер» для добровольцев. О планах развития карты во вторник, 25 февраля, рассказал губернатор Петербурга Александр Беглов.

- Сегодня карта узнаваема и востребована. Уверен, что она может стать одним из самых важных инструментов для улучшения качества жизни горожан, - отметил градоначальник. - Для того чтобы карта была удобной, ее нужно постоянно совершенствовать, предлагать новые услуги.

Появятся два новых мобильных сервиса «ЕКП-льготы» и «ЕКП-Городской диалог». Первый будет полезен для владельцев карт, которые смогут просматривать в личном кабинете сведения о назначенных им мерах социальной поддержки и перечисленных выплатах из бюджета. А с помощью «диалога» петербуржцы будут принимать участие в электронном голосовании по важным вопросам городской жизни.

С мая 2019 года владельцами карты стали около полумиллиона петербуржцев. Губернатор отметил, что с 1 января 2020 года стоимость проезда в метро по карте составляет 36 рублей вместо 55.

ИСТОЧНИК KP.RU