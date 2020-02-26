Богатого школьника из Подмосковья раздели и обокрали в Новом Девяткино

26 Февр. 2020 2020-02-26T01:46:35+03:00

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В Новом Девяткино двое неизвестных молодых людей ограбили юного гостя из Подмосковья. Десятиклассник приехал погостить к своей тете на праздники. Поздней ночью 23 февраля он находился на детской площадке у дома родственников. В этот момент к нему подскочили два парня, толкнули его и быстренько обчистили карманы.

- Они похитили куртку подростка, его поясную сумку, iPhone 11, беспроводные наушники AirPods, 600 рублей из кошелька, а также две банковские карты, на которых не было средств, - уточнил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

После праздничных выходных школьник вместе с мамой снова уехал в Подмосковье. Заявление в полицию подала его тетя. Сейчас стражи порядка ждут мальчика у себя, благо тот вскоре снова вернется в Петербург для дачи показаний. Его обидчикам около 20-25 лет. Один худой, светло-русый и с синим шарфом, а другой толстый, смуглый и с черными волосами. Оба имеют черты европейского типа лица. Злоумышленники ростом около 170-175 сантиметров. Сейчас их разыскивает полиция.

ИСТОЧНИК KP.RU