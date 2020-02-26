2020-02-26T01:46:35+03:00
Происшествия

Богатого школьника из Подмосковья раздели и обокрали в Новом Девяткино

Посреди ночи десятиклассника оставили без куртки, поясной сумки и дорогих гаджетов
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Поделиться:
В Всеволожском районе обокрали юного гостя из Подмосковья.В Всеволожском районе обокрали юного гостя из Подмосковья.Фото: Олег ЗОЛОТО
Изменить размер текста:

В Новом Девяткино двое неизвестных молодых людей ограбили юного гостя из Подмосковья. Десятиклассник приехал погостить к своей тете на праздники. Поздней ночью 23 февраля он находился на детской площадке у дома родственников. В этот момент к нему подскочили два парня, толкнули его и быстренько обчистили карманы.

- Они похитили куртку подростка, его поясную сумку, iPhone 11, беспроводные наушники AirPods, 600 рублей из кошелька, а также две банковские карты, на которых не было средств, - уточнил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

После праздничных выходных школьник вместе с мамой снова уехал в Подмосковье. Заявление в полицию подала его тетя. Сейчас стражи порядка ждут мальчика у себя, благо тот вскоре снова вернется в Петербург для дачи показаний. Его обидчикам около 20-25 лет. Один худой, светло-русый и с синим шарфом, а другой толстый, смуглый и с черными волосами. Оба имеют черты европейского типа лица. Злоумышленники ростом около 170-175 сантиметров. Сейчас их разыскивает полиция.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Богатого школьника из Подмосковья раздели и обокрали в Новом Девяткино
Магнитный рыбак выловил гранату в Петербурге
Злостный нарушитель ПДД за рулем «Шевроле» погиб, вылетев на «встречку» в Ленобласти
Многострадальные исторические дома на Тележной улице решили выставить на торги
Младший сын подделал прощальную записку матери, а затем задушил и утопил ее в Ижоре
Оскверненный мемориал финским жителям и солдатам в Приморске привели в порядок
Закрытие отделения спортивного ориентирования во Всеволожске взбудоражило общественность
Две «бабушки-колдуньи» обнесли квартиру 85-летней пенсионерки в Петербурге
На Лиговском путепроводе введут новые ограничения для транспорта
Школьный автобус с мертвым водителем нашли в Ленобласти
50 пьяных «защитников отечества» за рулем выявили в Петербурге в минувшие выходные
В Смольном договорились, в чем Петербург и Индия будут помогать друг другу
В Ленобласти нашли обломки штурмовика Ил-2
Детскую театральную студию со множеством нарушений выселили в Петербурге
«Богохульное» кафе возмутило православных активистов
В Купчино «Лада» вылетела на тротуар и снесла пешеходов
20-летняя девушка из Всеволожска ушла на работу и вышла замуж, пока ее пять дней искала мама
Из-за аварии на электросетях центр Петербурга погружался во тьму
Изнасиловавший жену на глазах детей петербуржец, полгода издевался над малолетним сыном
Входы на «Новокрестовскую» и«Беговую» будут закрывать из-за ремонта облицовки
Куклы, созданные художницей, погибшей при теракте в метро Петербурга, нашлись
Кабаны свили гнезда под Петербургом
Женский «Зенит» устроил фотосессию на Дворцовой площади
Единая карта петербуржца добавит новые мобильные и платежные сервисы
Пьяный петербуржец бросил бутылку и разбил стекло в отделении полиции
Карманник, укравший «Айфон» у человека-паука, попал в ДТП с «Чижиком» по дороге в суд
Около 440 тысяч жителей Ленобласти ежедневно ездят на работу в Петербург
На ЗСД грузовик кузовом снес опору с указателями
Канатоходец прошел по стропе над каналом Грибоедова