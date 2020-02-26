2020-02-26T08:13:30+03:00
Общество

Умер известный коллекционер из Петербурга Валентин Носкин

Владелец собрания современного изобразительного искусства умер на 78 году жизни
Лилия КОЗЛОВА
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Умер коллекционер из Петербурга Валентин Носкин / Фото: Facebook Илья ВерескУмер коллекционер из Петербурга Валентин Носкин / Фото: Facebook Илья Вереск
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В Петербурге в возрасте 77 лет умер известный коллекционер и автор проекта «Открытый музей» Валентин Носкин. Смерть большого ценителя изобразительного искусства наступила в результате смерти. О кончине важного для художественного сообщества и Культурной столицы в целом сообщил на своей странице в Facebook его друг, арт дилер Илья Вереск.

- Нет слов. В Петербурге, не найдется человека, называющего себя культурным, кто бы не знал или хотя бы не встречал его на выставках. Сколько энергии было в нем до самого конца! Добрый, открытый и щедрый человек. Всеобщий друг и учитель. Его дом-музей, был всегда открыт нараспашку, - отметил автор проекта «Руки».

По образованию Валентин Алексеевич – доктор физико-математических наук, профессор и специалист в области ядерной физики. Но много лет он отдал именно искусству. Вместе со своим братом Леонидом они создали огромную коллекцию картин современных художников в своей квартире на Каменноостровском проспекте.

- Это действительно большая скорбь и утрата для Петербурга, все любили его, как отца. Мир вашей душе, дорогой наш и любимый, Валентин, - выразил свои чувства в связи с утратой Вереск.

ИСТОЧНИК KP.RU

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