2020-02-26T08:36:28+03:00
Общество

Шесть рейсов отменили в аэропорту Пулково

Жители и гости Петербурга не смогут улететь в Воронеж, Калугу и Ашхабад
Лилия КОЗЛОВА
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В Пулково 26 февраля отменили шесть рейсовВ Пулково 26 февраля отменили шесть рейсовФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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В аэропорту Пулково в среду, 26 февраля, отменены шесть рейсов – три из Петербурга и три в Петербург. Также на три с половиной часа задержан самолет из Северной столицу в Прагу. Рейс FV 6621 планирует вылететь в столицу Чехии в 14:00 часов вместо 10:35 часов. Информация об этом появилась на табло расписания петербургского аэроопорта.

- Так, из Петербурга, 26 февраля, отменен рейсы 7R 549 в Воронеж и 7R 293 в Калугу авиакомпании «РусЛайн». Также не полетит в Ашхабад рейс T5 730 перевозчика Turkmenistan Airlines, - сообщается в расписании вылетов из Пулково.

Также отменены три рейса, которые должны были прилететь в среду в Петербург. Это рейс 7R 550 из Воронежа авиакомпании «РусЛайн», T5 729 из Ашхабада и HT 6020 из Милана.

Причины отмены рейсов на данный момент не известны. В остальном аэропорт Пулково работает в штатном режиме.

ИСТОЧНИК KP.RU

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