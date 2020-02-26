2020-02-26T09:51:13+03:00
Происшествия

Таксиста, изнасиловавшего школьницу из-за отсутствия денег, задержали в Петербурге

Подозрение пало на 28-летнего приезжего из Таджикистана
Лилия КОЗЛОВА
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Таксиста, подозреваемого в изнасиловании школьницы в Ленобласти, задержалиТаксиста, подозреваемого в изнасиловании школьницы в Ленобласти, задержалиФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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В Петербурге задержали таксиста, подозреваемого в изнасиловании школьницы, которая не смогла сразу расплатиться за поездку. 28-летнего водителя, которым оказался гражданин Таджикистана, поймали в четыре часа дня вторник, 25 февраля, возле дома 14 по Уральской улице.

- Мужчина проживает в Петербурге. Он подозревается в том, что в ночь на понедельник, 24 февраля, изнасиловал 15-летнюю девочку в автомобиле такси, - сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел глубокой ночью с воскресенья на понедельник. Юная жительница деревни Старая возвращалась домой от подруги из соседней деревни. Когда машина приехала по адресу, девочка объяснила водителю, что у нее нет с собой денег, и попросила его подождать пару минут, чтобы она сбегала домой и смогла с ним расплатиться. Однако таксист не отпустил школьницу. Он перелез к ней на заднее сидение, стянул с нее джинсы и изнасиловал.

По факту возбуждено уголовное дело. Проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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