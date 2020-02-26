Пациента, покусавшего медсестру, отдали под суд
Прокуратура Невского района Санкт-Петербурга утвердила обвинительное заключение в отношении буйного пациента больницы, по пьянке покусавшего медсестру. Кроме этого мужчина еще и побил женщину кулаками.
- 19 октября 2019 года, находясь в помещении приемного покоя Александровской больницы, обвиняемый, будучи в состоянии алкогольного опьянения, беспричинно набросился на медицинскую сестру приемного отделения, - сообщает пресс-служба прокуратуры.
Хулиган трижды ударил медработницу в живот, а потом укусил ее за левую руку. Мужчине конечно оказали медпомощь, па потом передали в руки полиции. Там на агрессивного пациента завели уголовное дело по статье «Побои». По ней мужчине грозят исправительные работы или тюрьма на срок до двух лет.
Дело передано на рассмотрение в суд Невского района.
ИСТОЧНИК KP.RU