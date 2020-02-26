Петербург подпишет соглашение о развитии туризма с Римини и Равенной

26 Февр. 2020 2020-02-26T11:06:44+03:00

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Санкт-Петербург намерен развивать внешний туризм и для этого подпишет трехстороннее соглашение с итальянскими городами Римини и Равенной. Официальная церемония состоится в Северной столице 28 февраля.

- Свои подписи под документом поставят: Евгений Панкевич - председатель Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга; Джакомо Константини - советник по туризму города Равенна (Италия); Леонардо Корбуччи - генеральный директор международного аэропорта Римини и Сан-Марино, руководитель офиса Visit Petersburg в г.Римини (Италия), - сообщает пресс-служба Смольного.

В администрации города на Неве отмечают, что за 2019 год Санкт-Петербург посетили 10, 4 миллиона туристов. Для сравнения, годом ранее их было чуть больше 8 миллионов, из которых примерно половина - иностранцы. Рост очевиден.

Но в Смольном не намерены останавливаться на достигнутом и собираются привлекать еще больше туристов из Европы. Что особенно актуально в нынешнем году, когда из-за коронавируса на китайском направлении будет очевидный спад.

ИСТОЧНИК KP.RU