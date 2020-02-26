Вербовщика в террористическую группировку задержали в Петербурге

26 Февр. 2020 2020-02-26T11:13:43+03:00

Подозреваемый склонял местных жителей к участию в запрещенной организации и перечислял деньги террористам

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В Петербурге задержали мужчину, который подозревается в содействии террористам. В среду, 26 февраля, стало известно о расследовании уголовного дела по статье 205.1 часть 1.1 УК РФ в отношении 38-летнего местного жителя. Предполагается, что он выступал вербовщиком.

- Согласно материалам уголовного дела, с декабря 2018 по январь 2019 года подозреваемый путем уговоров, убеждений, просьб и предложений склонял двух жителей Петербурга к участию в международной террористической организации, деятельность которой запрещена в России, - сообщили в следственном комитете Северной столицы.

Также подозреваемый мужчина в марте 2018 года, в салоне одного из операторов сотовой связи, перечислил около 6 тысяч рублей, предназначенный для финансирования террористической группировки.

На данный момент мужчина находится под стражей, решается вопрос об аресте и предъявлении ему обвинения. Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU